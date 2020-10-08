Анар Эйвазов: «Наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных территорий»

«С начала контрнаступления наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных от оккупации территорий».

Как сообщает АПА, об этом сказал на брифинге начальник пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов.

Он отметил, что наша армия принимает адекватные меры против врага: «Все цели, по которым наносит огневые удары азербайджанская армия, в соответствии с международным правом являются легитимными. С начала контрнаступления до сегодняшнего дня наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных от оккупации территорий. Наоборот, в соответствии с планом все операции продолжаются непрерывно. Направление – Карабах. Мы победим».

| 2020-10-08T19:45:04+04:00 8 октября 2020, 21:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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