Мы находимся на одной из боевых позиций и одном из пунктов, оставленных незаконными армянскими вооруженными формированиями в период проведения локальных антитеррористических мероприятий в окрестностях города Шуша.

По сообщению командированного в Шушу журналиста АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Он отметил, что азербайджанская армия в ходе локальных антитеррористических мероприятий высокоточным оружием обезвредила только законные военные цели. Вооруженные силы Азербайджана успешно выполнили поставленные задачи менее чем за 24 часа, в результате чего было достигнуто соглашение о выводе формирований вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований.

«В соответствии с соглашением в настоящее время осуществляется процесс разоружения незаконных формирований. В то же время азербайджанской армией ведутся работы по разминированию территории», — сообщил Анар Эйвазов.