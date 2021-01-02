АНАМА: В 2020 году в результате взрывов мин и боеприпасов погибли шесть человек

В прошлом году специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) проверили территорию площадью 7 622 217 кв. м (762 га), обнаружили и обезвредили 5 669 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 4 563 противопехотные и 3 281 противотанковую мину, 39 789 патронов различного калибра.

Как сообщили в ANAMA, на основании поступивших в агентство в 2020-м 2 560 обращений было проведено 2 055 оперативных и неотложных операций. В результате в ряде городов и районов страны было очищено 1 607 720 кв. метров (161 га) территории. На центральный полигон агентства были транспортированы и обезврежены 3 613 НРБ, 4 559 противопехотных и 3 278 противотанковых мин, 39 789 патронов различного калибра.

За более чем 21-летнюю деятельность агентства очищены территории площадью 548 851 305 кв. метров (54 885 га), обнаружены и обезврежены 819 369 мин и НРБ.

В 2020 году на территории Агдамского, Агджебединского, Агстафинского, Джебраильского, Физулинского и Гарадагского районов (Баку) произошло семь взрывов мин/НРБ, в результате которых восемь человек получили ранения различной степени тяжести, шестеро погибли.