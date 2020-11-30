ANAMA обратилось к гражданам

Некоторые пытаются попасть на освобожденные от оккупации территории, минуя посты.

Мы понимаем радостные чувства наших граждан, которые хотят как можно раньше посетить земли своих предков. Однако, учитывая загрязненность этих территорий минами, неразорвавшимися боеприпасами, взрывоопасными предметами и осколками снарядов, призываем граждан не въезжать на них и в целом воздерживаться от поездок туда до тех пор, пока не будут созданы безопасные условия.

Об этом на брифинге 30 ноября заявил директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

Он отметил, что некоторые пытаются попасть на освобожденные от оккупации территории, минуя полицейские посты, тем самым ставя под угрозу свою жизнь.

«Если гражданин пострадает в результате возможного взрыва, агентству придется мобилизовать дополнительных саперов для вызволения его из опасной зоны. Таким образом, он только усугубит полную опасностей и рисков работу по разминированию и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов», — сказал Г.Ахмедов.

Он также предупредил людей, которые все же оказались на освобожденных от оккупации территориях.

«Не приближайтесь к подозрительным и опасным местам, не прикасайтесь к незнакомым предметам, а в случае их обнаружения следует немедленно обратиться в МВД, МЧС или в местные отделения полиции», — сказал он.

Г.Ахмедов также отметил, что после разминирования оккупированных территорий будут созданы условия для посещения гражданами родных мест.