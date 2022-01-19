ANAMA обратилось к гражданам.

ANAMA в очередной раз обращается к гражданам, призывая их избегать поездок без соответствующего разрешения на освобожденные от оккупации территории, не притрагиваться к незнакомым предметам.

Отметим, 18 января 2022 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района произошел взрыв мины. Житель села Мамедов Вугар Магсуд оглу (1996 г.р.) подорвался на мине на территории в направлении бывшей линии соприкосновения и получил телесные повреждения.

В результате подрыва на противопехотной мине у В.Мамедова была ампутирована левая нога ниже колена.