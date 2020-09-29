Amnesty International осудила действия полиции и судов против манифестантов во Франции

Жесткие действия полиции против манифестантов достигли во Франции небывалого для страны уровня, а действия судов в их отношении являются противозаконными. Об этом заявило французское отделение международной правозащитной организации Amnesty International, представляя доклад организации о ситуации в этой сфере, основанный на 18-месячном исследовании, проведенном ею в стране.

«С 2018 года [начала движения «желтых жилетов»] репрессии против манифестантов во Франции достигли беспрецедентного уровня. Стать участником мирной манифестации в стране — значит подвергнуть себя риску оказаться жертвой насильственных действий со стороны полиции. Но также — закончить день, находясь под стражей в полицейском участке», — подчеркивает организация.

По мнению ее экспертов, «власти страны широко используют законы, противоречащие международному праву и предусматривающие штрафы, необоснованные задержания и юридические преследования людей, не предпринимавших никаких насильственных действий». В то же время организация констатирует, что «в последние годы протестное движение значительно расширилось во Франции» — это не только «желтые жилеты», но и манифестации с требованием срочных мер по защите климата, обеспечения социальной справедливости, протесты против безнаказанных действий полиции, против расизма, снижения пенсий.