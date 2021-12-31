Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила неравномерное распределение вакцин против COVID-19 в мире. «Богатые страны и фармацевтические компании катастрофически не смогли обеспечить равный доступ к вакцинам, в результате чего миллиарды людей остались без жизненно важных лекарств в этом году», — говорится в заявлении организации, обнародованном в пятницу, 31 декабря.

«Хотя в мире произведено порядка 11 млрд доз вакцин, в странах с низким уровнем дохода населения только семь процентов жителей получили одну дозу», — сообщила генеральный секретарь AI Аньес Калламар. В то же время, по ее словам, в богатых странах имеется «груда неиспользованных запасов».

Правозащитники также обвинили производителей вакцин, таких как Biontech/Pfizer и Moderna, в том, что те, вопреки обещаниям, поставляют свои препараты главным образом в страны с более высокими доходами населения. (DW)