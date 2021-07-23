Марокко, ставшее фигурантом расследования неправительственной организации Forbidden Stories («Запретные истории») и ряда изданий, никогда не имело дел с израильской компанией NSO Group. Об этом, как передает информационный портал «360», сообщил в пятницу адвокат Оливье Барателли, представляющий интересы североафриканского королевства.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной NSO Group. Ранее с подобными утверждениями выступала международная правозащитная организация Amnesty International.

Барателли опроверг обвинения, выдвинутые против Марокко, призвав авторов расследования предоставить доказательства. «17 приблизительных оценок не дают достоверность. Марокко никогда не использовало программное обеспечение Pegasus, равно как никогда не имело дел с компанией NSO Group», — отметил он.

В четверг стало известно, что власти Марокко приняли решение подать в уголовный суд Парижа иски за клевету против Amnesty International и Forbidden Stories в связи с опубликованным расследованием. Интересы королевства будет представлять Барателли.