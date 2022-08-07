Организация Amnesty International принесла извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что военные подвергают опасности мирных жителей, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном Sky News и Reuters.

Правозащитная группа заявила, что «глубоко сожалеет», что ее отчет вызвал гнев. При этом Amnesty не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

«Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — говорится в заявлении.

В организации заявляют, что якобы никакие действия украинских сил, которые они задокументировали, «не оправдывают нарушения со стороны России»

«Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», — говорится в сообщении.