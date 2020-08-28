Американцу грозит штраф в полмиллиона долларов за нарушение карантина

Житель американского штата Кентукки Джон Пеннингтон может заплатить около $500 тыс. за двукратное нарушение правил карантина в Канаде, пишет Travel and Leisure.

Сообщается, что мужчина в июне путешествовал с Аляски на континентальную часть США. В ходе поездки он два раза останавливался в одной из гостиниц в канадском национальном парке Банф, который был закрыт для американцев в связи с пандемией коронавируса. Работники отеля отправили сведения о постояльце властям.

Местные полицейские нашли американца в гостинице и выписали ему штраф в $900. При этом Пеннингтону позволили остаться на ночь, но ему запретили покидать территорию гостиницы. Утром мужчина был обязан уехать из Канады. Однако его увидели в нацпарке Банф.

Американского туриста арестовали. Теперь ему предстоит суд. Пеннингтону грозит штраф примерно в полмиллиона долларов или тюремный срок, который будет длиться полгода.

Канада закрыла свою южную границу еще 21 марта. Туристам, которые направляются через ее территорию с Аляски в Соединенные Штаты Америки, нужно использовать самые короткие маршруты. Им также запрещается останавливаться в гостиницах и бывать в нацпарках. (Газета.Ру)