Американцам предрекли сложнейшую зиму в истории здравоохранения США

Зимние месяцы могут стать самыми тяжелыми в истории общественного здравоохранения США, заявил глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Об этом сообщает CNN.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут тяжелыми. Я действительно считаю, что они будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения», – отметил глава CDC.

В настоящее время в больницах по всей стране не хватает мест и персонала, указано в материале.