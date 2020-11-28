Американскую вакцину от коронавируса начали развозить по миру

Вакцину от нового коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer, начали самолетами развозить по странам, пишет The Wall Street Journal

Сообщается, что в транспортировке задействованы десятки самолетов американской авиакомпании United Airlines. По словам источника издания, они совершают «сотни рейсов в день». Также к перевозке вакцины готовятся ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний.

Для осуществления поставок вакцины авиакомпания запросила у Федерального авиационного управления США разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону.