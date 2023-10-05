Над Варшавой впервые в истории Польши развернута система противоракетной обороны (ПРО). Об этом в ходе встречи с военными заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, которого цитирует РИА «Новости».

«Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории», — заявил министр.

Основой системы ПРО Варшавы является американский комплекс Patriot. Министр назвал ее «самой современной техникой в мире».

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Варшаву одной из возможных целей для ядерного оружия, которое передаст Минску Россия. Как утверждает Лукашенко, Беларусь вынуждена «вернуть» на свою территорию ядерное оружие из-за того, что гарантии, данные под его вывод в 1990-х годах, были «растоптаны» и «нарушены».

«Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов», — охарактеризовал он польские власти.

По словам Лукашенко, тактические ядерные ракеты, предоставленные Москвой, в Минске считают «своими». «И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин весной объявил о строительстве в Беларуси складов для хранения тактического ядерного оружия, а также о переоборудовании 10 самолетов белорусских ВВС под ракеты «Искандер». Анонсируя первое с советских времен размещение ядерных сил за рубежом, Путин заявил, что это решение — ответ на поставку Украине снарядов с обедненным ураном. (moscowtimes.ru)