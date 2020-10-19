Американский телеканал показал в эфире немецкую охрану Навального

Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану Алексея Навального.
Канал продемонстрировал, как Навальный за руку с женой Юлией прогуливается возле Бранденбургских ворот в Берлине. Его сопровождают корреспондент CBS Лесли Стол и трое мужчин в гражданской одежде, а на некотором удалении колонной следуют не менее девяти человек в полицейской форме.
В закадровом тексте Стол поясняет, что Навального охраняют германские власти «из опасения нового отравления».
«Много полиции окружает его, куда бы он ни пошел», — рассказала Стол в интервью собственному каналу незадолго до эфира.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.