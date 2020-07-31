Американский суд отменил смертный приговор Царнаеву

Американский аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне.

Об этом сообщает Reuters.

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении суда.

Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне — тогда погибли три человека и более 280 были ранены.