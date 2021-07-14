Говоря о том, какие меры может принять Вашингтон с целью поддержки участников протестов, Грэм отметил: «Я внесу законопроект о «Свободной Кубе», который выведет санкции против коммунистического режима на новый уровень». «Думаю, мы должны рассмотреть возможность кибератак против режима, который использует киберсферу для подавления кубинского народа», — добавил он.

Грэм также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать, что «не будут оставаться в стороне» от происходящего на Кубе. Он раскритиковал действующую демократическую администрацию США за то, что она не предпринимает активных действий в свете протестов.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также «лица с криминальным прошлым и маргиналы». (ТАСС)