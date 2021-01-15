Американский кризис еще даст о себе знать, и совсем скоро — эксперт

Палата представителей США объявила импичмент уходящему президенту Дональду Трампу. Причина — захват сторонниками Трампа Капитолия и обострения внутриполитической ситуации в США. Однако, с учетом того, что в конгрессе большинство за республиканцами, ожидать от них голосования за этот импичмент не приходится.

Другой вопрос, что этот, по сути, бессмысленный импичмент будет большим испытанием для самой республиканской партии, которая сейчас пытается отмежеваться от своего лидера. Поэтому вопрос еще не совсем закрыт. До инаугурации Байдена осталось 5 день, соответственно, до конца срока Трампа тоже, однако данное символическое решение должно выявить среди внутриполитической элиты США единомышленников Трампа.

Что бы там ни было с импичментом, однозначно можно сказать лишь одно – американская демократическая система и экономическая модель в глубоком кризисе и требует радикальных реформ и перемен. О том, какие процессы сейчас развиваются в США, насколько новая администрация готова к переменам и сможет ли она что-то изменить, рассказал в интервью # политолог Ильгар Велизаде.

— Как вы оцениваете сложившуюся политическую ситуацию в США? Да, Байден стал президентом, но он президент 50% страны, и войдет в Белый Дом практически на «пепле демократии»?

— Начнем с того, что в США многие эксперты, аналитики и даже юристы говорят о том, что в стране наблюдается кризис избирательной системы. Принцип коллегии выборщиков дал сбой. Первый сбой был тогда, когда Буш-младший победил Альберта Гора в 2000 году. Периодически такая проблема возникала и на других выборах. Та же самая проблема была, когда был избран Дональд Трамп, а сейчас этот кризис обострился. Сюда нужно относить и подсчеты голосов, которые затягивались на недели, было явно очевидно, что есть желание вмешаться в этот процесс, были моменты открытых противоречивых моментов.

Кроме того, в США есть практика изменения конфигурации избирательных округов. Они меняются в зависимости от ситуации. Эта практика называется «Джери Миндери» по имени первого человека, который применил эту практику. Если посмотреть на карту этих избирательных округов США, мы увидим очень странные витиеватые границы, и не совпадают границами административных единиц. Видно их специально так чертили, чтобы угодить местным политическим элитам.

Другой вопрос – это то, что очень много возможностей создано для разных политтехнологов. Они очень активно работают, и от политтехнологических манипуляций сильно меняются голоса избирателей. В итоге побеждают деньги – кто больше заплатил разным специалистам, которые манипулировали мнением избирателей, кто больше соберет спонсоров. Если даже посмотреть на факты, то с каждым годом в предвыборной кампании численность избирателей становится все больше и больше. Это говорит о том, что в реальности идет борьба финансовых элит и она слабо соотносится с интересами простого американского народа, который в данном случае выступает в качестве статистов, и они нужны, для того, чтобы в очередной раз проголосовать.

Голоса тех, кто считает, что нужно реформировать избирательную систему, становятся все громче и громче. Но для политической элиты данная политическая система комфортна однако, сейчас мы видим, что с каждыми новыми выборами этот кризис все больше дает о себе знать.

— Ну тогда почему политическая элита США в своей массе не полюбила Трампа?

— Впервые за долгую историю на прошлых выборах победил несистемный кандидат. Трамп не относится к политической системе координат США. Зачастую несистемные кандидаты отсеивались на праймериз. Но тут так получилось, что в стане республиканцев Трамп оказался единственным безальтернативным кандидатом и даже те республиканцы, которые не хотели Трампа, были вынуждены согласиться на его кандидатуре.

Однако, его деятельность на посту президента США вызывала недовольство однопартийцев, часть его сторонников отмежевалась от него, другая часть республиканцев выражала несогласие с его действиями. Это, кстати, говорит о том, что он не совсем устраивал высший кластер республиканской политической элиты.

— Как дальше будут развиваться, по-вашему, события?

— Внутриполитическая система США сейчас переживает глубокий кризис. Кто-то говорит в США об этом открыто, а кто-то нет, поскольку это отражается на имидже страны. Кстати, это ударяет также по самому имиджу демократической модели государства. Хотя либерал-демократы говорят, что данная система имеет иммунитет для самовыздоровления. Потому, что демократические институты прочные и незыблемые. Однако, тут имеет место быть системный кризис на уровне исполнительной системы в целом. Растет классовое противостояние, растет расовое противостояние, растет репрессивный аппарат против недовольных и митингующих, что вызывает еще большее сопротивление. Все мы это видели за срок правления Трампа.

Стоит ожидать реформ и в избирательной системе, и в исполнительной власти, в частности — правоохранительных органах. С другой стороны, объективно следовало бы сказать об агрессии против самих правоохранительных органов.

— Но насколько эти реформы спасут демократическую систему?

— Дело в том, что ряд несущих проблем не решаются, остаются в тени. Ну, вот победил Байден, в каком-то городе, возможно, он решит проблему полицейского произвола, особенно это касается городов, где темнокожих большинство, а в целом проблема остается нерешенной. Остается масса проблем, которые накапливаются, но не решаются. На очередных выборах будет еще хуже, будет еще больше поляризации. Страна уже поделена и этот раскол будет продолжаться дальше. Социальное давление на экономическую и финансовую элиту будет расти.

Кстати, нельзя не отметить и положительные результаты президентства Трампа, потому как при нем увеличилась инвестиционная активность, американские инвесторы начали все больше инвестировать в американскую экономику, а не искать другие рынки, при нем безработица упала до своего исторического минимума, зарплаты рабочих росли, социальное недовольство падало. Но все было хорошо, пока не настала пандемия.

Новая администрация пришла на волне обещания новых социально-экономических реформ. Команду Байдена называют даже «левыми либералами». Однако, я не думаю, что все это решит серьезные политические проблемы внутри элиты страны. Поэтому можно думать, что американский кризис еще даст о себе знать, и совсем скоро.