Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие

В афганской провинции Нангархар под обстрел попало подразделение, в котором были военнослужащие США и Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — цитирует агентство заявление представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.

На вопрос о числе убитых и раненых он ответить не смог, уточнив лишь, что за пострадавшими направлены вертолеты.

Пока ни одна из афганских вооруженных группировок ответственность за эту вылазку на себя не взяла (rg.ru).