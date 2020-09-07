Американские военнослужащие смоделировали атаку России на США

Обозреватель издания Defence News Валери Инсинна рассказала о своем визите в Центр управления боевыми действиями, образованного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были представлены ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, предположительно, России.

По ее словам, американские военные работают на модернизированных компьютерах, которые благодаря всего одной кнопке показывают карты российских ракетных объектов или информацию о наличии истребителей на базах Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на Аляске.

При этом она отметила, что система управления военными действиями Advanced Battle Management System (ABMS) полностью еще не нашла практического применения.

Она отметила, что военнослужащие США «погрязли в прошлом», так как операторам приходится вручную отслеживать потоки данных и проводить телефонные переговоры.(Газета.Ru)