В случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США может погибнуть до пяти миллиардов человек — это больше 60% всего населения Земли, подсчитали климатологи из Ратгерского университета. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Food.

Ученые спрогнозировали ситуацию, при которой Россия и страны НАТО применят более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. В таком случае в районе атакованных территорий возникнут огненные бури, произойдет выброс в атмосферу более 165 миллионов тонн сажи. Эти облака окутают всю планету, и начнется ядерная зима, которая будет длиться несколько десятилетий.

Непосредственно из-за ядерных взрывов умрет до 360 млн людей, а еще более 5 млрд «станут жертвами голода», который начнется на Земле из-за невозможности добывать и производить пищу.

«Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли», — сказано в тексте. (moscowtimes.ru)