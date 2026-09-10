В Шекинском районе возбудили уголовное дело по факту гибели двух посетителей в центре отдыха «Шеки Яйласы» при падении с зиплайна.

Как сообщает # со ссылкой на Генеральную прокуратуру, расследование ведется по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

Трагедия произошла 8 сентября на территории центра отдыха, расположенного в селе Баш Кюнгют Шекинского района.

По предварительным данным, 27-летний Уджал Байрамов и 31-летний Джошгун Мамедзаде воспользовались аттракционом Zipline. Из-за деформации металлической конструкции, к которой была прикреплена канатная система, основной механизм сошел с троса. Дополнительное страховочное оборудование также повредилось.

В результате оба мужчины упали с высоты и скончались на месте происшествия.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место трагедии и тела погибших. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы, а также экспертиза в области безопасности. Проведены и другие необходимые следственные действия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая его причины и условия, техническое состояние оборудования Zipline и соответствие его эксплуатации требованиям безопасности. По итогам расследования произошедшему будет дана правовая оценка.