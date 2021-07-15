Высокопоставленные американские генералы опасались, что Дональд Трамп попытается совершить переворот после проигранных в ноябре 2020 года президентских выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post.
Книга «Я один могу исправить это» (I alone can fix it) журналистов Кэрол Леонниг и Филипа Ракера посвящена последнему году пребывания Трампа на посту президента США.
В отрывках из книги говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли «был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента».