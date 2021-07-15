В отрывках из книги говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли «был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента».