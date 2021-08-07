Американские биологи разработали новую диагностическую платформу miSHERLOCK, позволяющую определять различные штаммы коронавируса по слюне. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В основе нового теста лежит технология генетического редактирования CRISPR. Как отмечают ученые, сейчас система способна определять британские, южноафриканские и бразильские штаммы SARS-CoV-2. В то же время платформу легко запрограммировать на обнаружение новых вариаций COVID-19. Точность результатов составляет 95 процентов. (Лента.Ру)