С начала военного вторжения России на территорию Украины погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских военных, отмечает The New York Times.

Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительны и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины, и спутниковых снимках.

Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться на моральном духе российских военнослужащих, часть из которых не понимает, за что они воюют.

Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат.