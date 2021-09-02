США остаются лидером демократического мира и самым мощным в военном плане государством нашей планеты, даже несмотря на вывод войск из Афганистана, сказал # украинский политолог Евгений Магда.

По его словам, Вашингтону необходимо в ближайшее время убедительно доказать, что этот процесс «не будет связан с военной интервенцией в той или иной стране».

Аналитик также добавил, что вывод войск США из Афганистана напрямую не зависит от агрессивности России в отношении Украины. «Хотя Кремль, безусловно, транслирует сигнал о слабости США. Джозеф Байден принял решение, не свойственное президентам США, и воплотил его в жизнь. Оно может вызвать политический кризис, масштабы которого до конца непонятны», — сказал он.

Говоря о встрече Байдена и Зеленского, эксперт обратил внимание, что она продолжалась два часа вместо запланированного часа.

«США выделили дополнительно 60 миллионов долларов на оборону Украины, включая поставки ПТРК Javelin, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Наверное, хотелось бы получить больше, но надо понимать, что переключить внимание с Афганистана на другие проблемы не так-то просто. Украина и США решили восстановить работу комиссии стратегического партнерства, и это решение имеет весомое значение», — подчеркнул он.

Другой украинский эксперт Алексей Блюминов считает, что США сейчас не до Украины.

«Меняется сама архитектура мирового порядка, проступают очертания нового миропорядка. Причем, особенность ситуации в том, что этот новый миропорядок будет основываться на прагматизме и национальном эгоизме, а не на неких «ценностях» и их продвижении. Об этом прямо говорит Байден в своих последних речах», — считает аналитик.

По словам эксперта, Байден сейчас делает ровно то, за что демократы не так давно критиковали Трампа.

«Америка открыто заявляет о сворачивании дорогостоящей роли мирового жандарма. А вот насколько США смогут реализовывать свои цели непрямыми способами — дипломатией или мягкой силой или теневыми какими-то воздействиями — еще неясно. Мне вот кажется, что Америка уже не та, что раньше. Не в форме. Хотя и не так слаба, как это хотят преподнести российские эксперты», — полагает аналитик.

Комментируя встречу Байдена и Зеленского, аналитик сказал, что если Байден не заснул во время разговора с Зеленским — уже хорошо.

«Ну а если серьезно, то никакого реального наполнения и смысла для Украины в текущих условиях эта встреча не имеет. Она больше нужна не Байдену, а Зеленскому. И исключительно в целях пиара. Банковая так долго всем рассказывала о «судьбоносности» этой встречи, что совсем не лететь в США для Зеленского было бы потерей лица. И он полетел», — добавил он.

Блюминов добавил, что Байдену сейчас откровенно не до Украины, поэтому дата встречи несколько раз переносилась американцами, причем последний раз непосредственно перед отлетом, а отсутствие американских чинов при встрече Зеленского в аэропорту указывает на ранг этого визита.

«Зеленский вообще хотел, чтобы Байден принял его до своих переговоров с Путиным, и открыто об этом говорил. Но как мы знаем, Белый дом не посчитал нужным пойти Зеленскому навстречу. Попутно отмечу, что такую же позицию заняла недавно и Меркель, которая сначала переговорила об Украине с Путиным, а уже потом полетела в Киев — донести до Зеленского консолидированную позицию России и немцев. Все это, конечно, плохой знак для Зеленского лично и для Украины в целом», — резюмировал аналитик.