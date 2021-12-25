Интернет-гигант Amazon обещает открыть в 2024 году в Испании первый магазин формата Go, где не будет ни касс, ни очередей.

В магазине будущего реализован принцип самообслуживания. Суть в том, что сумма всех покупок будет автоматически подсчитываться при выходе их магазина с помощью умных турникетов. Они будут считывать информацию с каждого товара, который вы забираете с собой. Затем эта сумма автоматически списывается с вашего счёта. При этом при входе в магазин нужно обязательно авторизоваться.

В ближайшие три года 260 магазинов Amazon Go откроется в Великобритании, а затем — и в Испании (noticia.ru).