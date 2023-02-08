Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился немедленно отозвать для консультаций посла страны во Франции Саида Мусси. Об этом сообщило в среду информационное агентство Algeria Press Service.

По его данным, причиной демарша стал отъезд из Туниса в Лион политической активистки Амиры Бурауи, которая, как предполагалось, могла быть экстрадирована в Алжир. Она была задержана в Тунисе 3 февраля за незаконный въезд на территорию республики. Однако после вмешательства посольства Франции Бурауи была отпущена и сумела улететь в Лион.

В коммюнике администрации Теббуна отмечается, что речь идет о «тайном и незаконном просачивании алжирского гражданина, физическое присутствие которого на национальной территории предписано алжирским правосудием».

В свою очередь наблюдатели во Франции отмечают, что Париж вступился за Бурауи, имеющую французский паспорт, ввиду угрозы ее ареста по прибытии в Алжир.