«Альтернатива для Германии» — партия, выступающая против иммиграции и политической интеграции Евросоюза — на последних выборах бундестага в этом феврале заняла второе место после блока ХДС/ХСС, а сейчас, по некоторым (но не всем) опросам делит с ним первое место по популярности среди избирателей или даже опережает его.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Крупалла заявили, что решение Бюро по защите конституции принято по политическим мотивам и является серьезным ударом по демократии в Германии.

До сих пор «Альтернатива» в целом была под наблюдением как подозреваемая в экстремизме, а официально в категорию экстремистских организаций Бюро по защите конституции ранее зачислило ее организации в трех восточных землях. Теперь же правоэкстремисткой объявлена вся партия, и это первый такой случай в истории Германии.

Федеральное Бюро по защите конституции (Das Bundesamt für Verfassungsschutz) Германии занимается контрразведкой и обеспечением внутренней безопасности, в том числе борьбой с терроризмом и экстремизмом.

По информации, имеющейся у немецкой общественной вещательной компании ARD, решение Бюро основано на докладе объемом около тысячи страниц, в котором собраны разные случаи нарушения или отрицания членами «Альтернативы» конституционных демократических норм.

Несмотря на зачисление в разряд экстремистских организаций, речь о запрете деятельности «Альтернативы» пока не идет, во всяком случае, Бюро по защите конституции не имеет на это права: такое решение может конституционный суд с одобрения парламента. Но этот шаг Бюро может подтолкнуть других политиков к тому, чтобы с новой энергией потребовать запрета партии.

С таким призывом уже выступила, например, заместительница главы Социал-демократической партии Германии Серпиль Мидьятли. Но сам председатель партии, уходящий канцлер Олаф Шольц, осторожно посоветовал соратникам не торопиться.