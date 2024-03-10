«Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека, — говорил тогда адвокат Евгений Смирнов. — Эти решения показывают, что такая практика пошла в разных регионах, а это говорит об одном — соответствующий циркуляр спустили сверху». (moscowtimes.ru)