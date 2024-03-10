Суд в Мурманске счел фотографию политика Алексея Навального без каких-либо подписей и лозунгов символом «экстремистской организации», обратила внимание «Новая газета».
«Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации», — постановил судья Октябрьского суда Мурманска Роман Гирич, вынося решение по административному делу Марины-Виктории Нагорных, якобы разместившей фото Навального на дереве возле жилого дома. Женщину приговорили к 7 суткам ареста.
В марте суды как минимум в четырех регионах России уже приравняли фамилию «Навальный» к символике экстремистской организации, вынося решения по делам об административных нарушениях, выписанных участникам акций памяти Алексея Навального.
Фигурантам этих дел в Челябинске, Краснодаре и Мурманске суды назначили аресты за фамилию «Навальный» на плакатах. На одну из фигуранток протокол составили за плакат с надписью: «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова». «На тексте надписи присутствует имя и фамилия основателя и лидера общественного движения «Штабы Навального», некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию «Алексей Навальный» как атрибутику и символику», — говорится в постановлении суда по ее делу.
«Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека, — говорил тогда адвокат Евгений Смирнов. — Эти решения показывают, что такая практика пошла в разных регионах, а это говорит об одном — соответствующий циркуляр спустили сверху». (moscowtimes.ru)