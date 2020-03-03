AliExpress предупредила о задержках с доставками из-за коронавируса

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В Китае число случаев заражения уже превысило 80,1 тысячи, в Южной Корее — 4,8 тысячи, в Италии и Иране — более 2 тысяч в каждой стране.(РИА Новости)