AliExpress предупредила о задержках с доставками из-за коронавируса

Интернет-площадка AliExpress, принадлежащая крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, сообщила о возможных задержках в поставках заказов покупателям из-за коронавируса.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за коронавируса», — сообщила компания на своей страничке в Facebook.
При этом AliExpress отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сами посылки безопасными, но, тем не менее, обработка заказов требует больше времени.
| 2020-03-03T22:35:14+00:00 3 марта 2020, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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