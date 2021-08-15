Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достоверность переданных Арменией его стране карт минных полей в Карабахе составляет всего 25 процентов.

«Армения не передает нам минные карты, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов», — сказал азербайджанский лидер в субботу в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, в Карабахе армянами заложено сотни тысяч мин и после военных действий погибли и получили увечья, подорвавшись на них, более 150 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. «Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях — в Карабахе и Восточном Зангезуре — сейчас идет разминирование, в то же время ускоренными темпами идут инфраструктурные работы», — отметил Алиев.