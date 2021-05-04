Али Масимли предложил принять новый налоговый кодекс

В Милли Меджлисе Азербайджана прозвучало предложение о принятии нового Налогового кодекса.

Как передает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил заместитель председателя комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

Он сказал, что новый законопроект должен быть написан на общедоступном языке.

Депутат также отметил, что высоки процентные ставки в банках: «Считаю, что в связи с этим вместе с руководителями банков должны пройти слушания».

| 2021-05-04T13:28:23+04:00 4 мая 2021, 13:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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