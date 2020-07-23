Александр Рар: «Не исключаю, что США просто демонтируют Европейский союз»

О геополитической ситуации в Восточном Средиземноморье, активизации Турции, как геополитического игрока, а также о политике изоляционизма рассказал в интервью # немецкий политолог Александр Рар.

— Недавно был конфликт между Турцией и Францией. В данном конфликте блок НАТО принял решение в пользу Турции. Франция начала искать помощи у России против Турции. Как в Европе в целом оценивают растущую роль общеевропейской безопасности?

— Это очень сложный вопрос. Тут нужно смотреть на иерархию ценностей, которые сегодня ставит перед собой блок НАТО. Для них Турция, естественно, важнее, чем Россия. Турция неприятный партнер, неприятный член НАТО, но все-таки союзник, а Россия опасный геополитический конкурент. НАТО не хочет вмешиваться в конфликты на Ближнем Востоке, так как США уже поняли, что навести там порядок невозможно и что там каждый день погибают их солдаты. В Ираке они не достигли своих целей, в Сирии Россия и Иран защитили Асада, и Запад понял, что западная революция «арабской весны» в этих странах уже не состоится. Они перестали об этом даже мечтать. Но чтобы не отдать этот регион России и тем более Китаю, который тоже щупальца свои пустил на Ближний Восток, в Африку, они решили поддержать Турцию.

Хотя то, что делает Турция, многим европейцам не нравится, особенно Франции, которая прекрасно знает геополитику региона, и они понимают, что господин Эрдоган пытается восстановить Османскую империю. Причем достаточно тихо, спокойно, ему наплевать на НАТО, он их использует для своих целей. Французы это прекрасно понимают, они против того, чтобы Турция восстановилась как региональная держава на Ближнем Востоке, что вполне вероятно, так как там после ухода США и нулевого влияния Европы образовался сейчас вакуум. И поэтому они не хотят, чтобы Россия и Турция договорилась против Запада. Поэтому они сейчас решили поддержать Турцию. Это типичная геополитическая опасная игра.

— Как вы оценивает то, что США сейчас пытаются дистанцироваться от мировых проблем и конфликтов. Насколько реально предположение некоторых экспертов о том, что Вашингтон, якобы, намерен сдать свое лидерство в мире?

— Да, кажется, что США отказывается от лидерства в мире, но это одна сторона медали. В тоже самое время можно сказать, что Америка борется за то, чтобы каким-то образом сохранить свою монополию. Человечество сейчас находится на историческом этапе, когда мир переходит от монополярности к многополярному миру. Мы видим как США вмешиваются в энергетическую безопасность Европы, заставляют платить больше денег за американское вооруженное присутствие в Европе, приказывают им следовать американским интересам.

Так что еще не понятно, в какую сторону мир будет развиваться. Поэтому я не исключаю, что США просто захватят Европу, не в военном смысле, конечно, но они демонтируют Европейский союз и приблизят ее к себе. Например, они хотят создать трансатлантические, надевропейские структуры по типу НАТО, который позволяет США оставаться сильнейшей державой.

Что же касается самой Европы, то она на перепутье. Мы видим как в самой Европе среди государств нет консенсуса в вопросе куда и в каком направлении развиваться. Европа не говорит на одном языке, все очень сложно. Есть конфликты между северными богатыми странами и бедными южными. Есть конфликты между либеральными западными странами и более националистическими восточными. Есть разные взгляды по поводу взаимоотношений с США. Германия и Франция имеют более критические взгляды в отношении американцев, в то время как восточные европейцы хотят полностью подчиниться американцам, а не немцам и французам. Есть полное разногласие в вопросе взаимоотношений с Россией — Франция и Германия хотят видеть Европу вместе с Россией, в то время как восточные страны хотят строить Европу с США и без России.

Есть также разногласия в отношении Китая. Госпожа Меркель пыталась создать стратегическое партнерство с Китаем во время немецкого президентства в ЕС. Американцы против такого развития ситуации, да и многие восточноевропейские страны тоже. Так что в Европе в политическом и военном плане нет никакого единства. Есть понимание того, что нужно сохранить сильный экономический рынок, потому что от этого выигрывают все.

Поэтому немецкое председательство будет делать все, чтобы евро не рухнуло, и экономика развивалась, но не более этого. На большее Европа не способна. Сейчас уже можно говорить о том, что в Европе будет стагнация, и она будет такой, какой мы знали ее все последние 30 лет — с сильной экономикой и большим товарооборотом с другими странами, с технологическими новшествами, но в политическом и в геополитическом плане она ничего решать не будет. Она будет «политическим карликом» и единственное, что может произойти – это то, что Европа будет пытаться эмансипироваться от США, шаг за шагом, и то во многом это будет зависеть от ситуации в самой Америке.

Россия, Индия, Китай, мусульманские страны вследствие развала государств, обществ, гражданских войн, появления fail state (несостоявшееся государство), что тоже будет фактором в грядущей политической игре, захотят участвовать в определении будущего мирового порядка. Но как он будет выглядеть, пока мы только гадаем…