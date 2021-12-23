Перспективу вступления Турции в Европейский Союз (ЕС) необходимо защищать и укреплять, заявил заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи, пишет 21 декабря Daily Sabah со ссылкой на интервью в журнале Diplomatic World.

По его словам, «нет необходимости искать новые идеи» для вступления Турции в ЕС, потому как есть структура миграционного договора 2016 года, состоящая из шести измерений. Первое из которых — переговоры о вступлении.

Каймакчи призвал Брюссель продвигать заявку Анкары на присоединение к блоку. «Мы все еще являемся страной-кандидатом на переговоры… чем больше Турция верит в то, что она станет членом ЕС, тем быстрее будет проводить реформы в стране и тем лучше будут отношения между Турцией и ЕС», — сказал дипломат.

По его мнению, переговоры о членстве Турции в Евросоюзе были приостановлены «из-за некоторых политических проблем». Он подчеркнул, что процесс присоединения необходимо активизировать без каких-либо предубеждений и добавил, что, если Анкара «почувствует, что ее дискриминируют среди стран-кандидатов [в ЕС] или отстраняют от остальной Европы», тогда в отношениях Турции и Евросоюза будет все меньше доверия друг к другу, что является неполезным.

Ранее министры по делам ЕС заявили, что переговоры о вступлении Турции в блок «фактически зашли в тупик». В свою очередь, Анкара призвала Брюссель отказаться от «стратегической слепоты» и не принимать решения в угоду отдельным странам-членам и кругам.

Как, интересно, обстоят дела с этим вопросом? И почему замглавы МИД решил именно сейчас поднять эту тему? Многие наблюдатели считают, что на будущем вступлении Турции в ЕС уже смело можно ставить крест. Так ли это однозначно? Или слова Каймакчи внушают какие-то надежды? Своим представлением об этой проблеме поделились с # известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я думаю, что для Турции поезд ушел, и двери в Европейский Союз закрыты. Евросоюз по-прежнему настаивает на том, что он является клубом государств с теми же прежними либеральными ценностями. А проблема с Турцией не в том, что она исламская страна, а в том, что она исповедует больше нелиберальные, чем либеральные ценности. Поэтому, я думаю, нет консенсуса по принятию этой страны в Европейский Союз.

Но Турция по-прежнему пытается хотя бы сама не закрывать до конца эту дверь, а если что – пусть Европейский Союз сам захлопнет эту дверь. Тогда будет полная ясность, и у Турции появится историческая просто причина обидеться на Европу. Я думаю, к этому всё идет.

Тогрул Исмаил, политолог, профессор Kahramanmaraş Sütçü Imam University (KSU):

— Надо отметить, что история отношений Турции и ЕС длится уже более полувека. Где-то в 2007 году Турция выполнила все условия Брюсселя для вступления в членство, но дело в том, что в ЕС такая система – все страны-участницы должны принимать кандидата единогласно. Долгое время Турции предлагались особые условия по неполному членству, некий отдельный статус. Для внешней политики Турции вопрос членства в ЕС уже процесс, зашедший в тупик. Я, как специалист, считаю, что это произошло по вине ЕС.

И геополитически, и чисто демографически, и по другим показателям полноправное членство Турции в ЕС для ряда стран этого объединения, для ФРГ, для Франции – нежелательный процесс. Потому что по возрастному составу Турция – молодое общество, кроме того, насколько я знаю, в случае вступления Турция займет в Европарламенте второе после Германии количество мест. Учитывая это, а также геополитические риски, заключающиеся в том, что по периметру Турции, близ ее границ расположены страны Ближнего Востока, Иран, Южный Кавказ, вопрос полноправного членства Турции остается в подвешенном состоянии. Статус-кво не меняется. Периодически звучат какие-то высказывания об этом на дипломатическом уровне со стороны различных государств ЕС.

Но процесс этот необратимый. Я думаю, хоть и медленно, процесс идет. Считаю, что заинтересованность есть с обеих сторон. Самое главное, чтобы было взаимопонимание.

Турция использует также этот процесс движения к интеграции в своих внутренних целях – меняются законы, создаются благоприятные условия для различных сфер жизнедеятельности. Еще раз повторю, что Турция не хуже других государств, которые вступили в свое время в ЕС – и в экономическом, и в политическом смысле слова.

Штефан Майстер, руководитель Программы международного порядка и демократии Немецкого совета по международным отношениям (Берлин):

— В настоящее время у Турции нет шансов на членство в ЕС из-за ее внутренней политики последних лет и фундаментального отчуждения между Турцией и ЕС, включая крупные государства-члены. В ЕС нет планов относительно каких-либо новых членов, как мы видели это на Западных Балканах, и ситуация с Турцией также влияет на любые другие перспективы членства.

Я полагаю, МИД поднял сейчас эту тему из-за того, что Турция находится в очень глубоком экономическом кризисе и сильно зависит от экономических отношений и внутренних отношений с ЕС. Они знают, что это нереалистично, но начинают торговлю вокруг темы потенциальных беженцев, и, задавая тему, запускают также домашние обсуждения, чтобы дать обществу пищу для дискуссий. Но в нынешних обстоятельствах это не сработает.