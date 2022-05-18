Президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель призвал к созданию Европейского геополитического союза.

Об этом Президент Ш.Мишель заявил во время выступления на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета.

«Я призываю к созданию Европейского геополитического союза. Цель состоит в том, чтобы углубить сотрудничество для решения общих вызовов, обеспечить мир, стабильность и безопасность на нашем континенте и предпринять конкретные шаги в этом направлении. Я предложу провести летом или позже конференцию по этому поводу. В ней примут участие лидеры из ЕС и соответствующих стран-партнеров, чтобы обсудить конкретные варианты нового проекта», — сказал Шарль Мишель.

Он также сообщил, что в июне проведет встречу в рамках организации с Францией, председательствующей в Совете ЕС, с участием лидеров ЕС и лидеров Западных Балкан.