В годовщину ареста Алексея Навального Евросоюз опубликовал обращение к российским властям от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозефа Борреля с призывом «немедленно и безоговорочно» освободить оппозиционера, а также находящуюся под арестом бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву.

«Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Навальному политически мотивированными», – говорится в обращении. Кроме того, ЕС снова призвал провести расследование отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом «Новичок».

В понедельник также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок». С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. (svoboda.org)