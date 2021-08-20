Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко.

— Украина отмечает 30-летие независимости. Вы помните, какие ожидания были от будущего в 1991 году?

— Когда современная Украина обрела независимость, мне было всего 10 лет. Тогда я до конца не понимал, хорошо это или плохо, и насколько важный процесс, но я видел реакцию окружающих, взрослых. И она была либо радостной, либо растерянной. В то время как одни люди смотрели в будущее с верой и надеждой, другие были растеряны, не до конца понимая, как теперь жить вне союза. Но очевидно было то, что мало кто жалел о самом развале СССР как таковом.

— Согласны ли Вы с тем, что одной из самых больших ошибок был отказ Украины от статуса ядерной державы?

— Это на сегодняшний день наиболее острый вопрос для обсуждения, особенно в свете российской оккупации украинских территорий. Отвечу и да, и нет. Дело в том, что содержание ядерного оружия — это очень дорогое удовольствие, доступное странам с очень высоким экономическим потенциалом, либо не имеющих такового, но готовых ущемлять нужды населения, для содержания такого арсенала, например, как КНДР или Россия. А потому отказ от ядерного оружия был в первую очередь обусловлен экономической рациональностью.

С другой стороны, я считаю, что Украина получила чудовищно мало международных гарантий за этот отказ. И даже если эти гарантии невозможно было максимизировать, сам отказ был слишком быстрым. До подобного шага Украине следовало завершить целый комплекс проектов, обеспечивающих вооружённые силы ракетным вооружением, способным компенсировать потенциал ядерного оружия. Например, завершить разработку линейки противокорабельных ракетных комплексов, а также оперативно-тактических ракетных комплексов.

Увы, ракетный щит руководство страны не только не стало развивать, но и более того, наивно полагаясь на “дружбу” с Россией и Западом, что по мнению прошлых руководителей страны обеспечивало нам безопасность, забыло об этих проектах на долгие годы. К сожалению, только развязанная против нашей страны война актуализировала эти направления, и ВСУ уже получают первые новейшие противокорабельные ракетные комплексы “Нептун”, а также на стадии испытаний находится ОТРК “Гром-2”. Но, всё же потеряно было слишком много времени.

— Кто из президентов Украины оставил наиболее яркий след в ее новейшей истории, у кого из них больше всего заслуг перед государством?

— Вопрос довольно непростой, поскольку в период нахождения на данном посту каждого из руководителей страны, возникали ситуации, вынуждающие к неоднозначным и знаковым действиям. Это касается и первого президента Украины Леонида Кравчука, на долю которого выпали первые годы независимости, и Виктора Ющенко, при котором наметилось стремительное сближение с Западом, и перспектива евроинтеграции страны казалась куда более явной, чем когда либо. Но не менее сложный груз на себя взвалил и Пётр Порошенко, который стал президентом страны тогда, когда уже завтра её могло и не стать, под натиском оккупационной российской армии. Фактически, Порошенко сделал в 2014 году шаг в неопределённость. И в этой неопределённости, он не только сумел сохранить страну, но и не дал ей скатиться в бездну, экономическую, политическую, социально-общественную, культурную.

— Как Вы оцениваете деятельность нынешнего главы государства Владимира Зеленского, есть ли у него четкая программа по возврату Крыма и Донбасса?

— Я более чем уверен, что чёткой программы возврата оккупированного Крыма и оккупированной части Луганской и Донецкой областей – нет. Это обусловлено стремительно меняющейся обстановкой как внешнеполитической, так и внутренней, как в самой России, так и на оккупированных ею территориях. Например, если в 2014-2015 годах силовой план освобождения оккупированной части Донбасса был уместен, то сейчас тактика требует большей взвешенности и рационального подхода. Проблематика Крыма в принципе исключает силовой вариант деоккупации. Поэтому говорить о чёткой программе не приходится, хотя бы потому, что ситуация вынуждает её регулярно корректировать, если не сказать больше, полностью пересматривать концепцию как таковую.

— Какой Вам видится Украина, спустя очередные 30 лет?

— Я вижу Украину единой, в своих исконно целостных границах и процветающей европейской страной.