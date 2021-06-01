Встреча Джо Байдена и Владимира Путина оценивается экспертами как лакмусовая бумажка, по цвету которой остальные страны определят, как будет развиваться геополитическая ситуация в мире. В условиях пандемии, экономического кризиса, и геополитической напряженности в мире, встреча лидеров США и России станет в какой-то степени определяющей в плане дальнейшего развития ситуации.

О том какие есть ожидания от встречи Байдена и Путина, как это будет влиять на экономическую и политическую жизнь в мире, рассказал в интервью # российский экономист, социолог и политический деятель, доктор экономических наук, автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, Владислав Иноземцев.

— Сейчас мир в ожидании встречи Путина и Байдена. Некоторые эксперты отмечают, что по итогам этой встречи станет понятно, в каком направлении будет двигаться мир дальше. Какие у вас ожидания от этой встречи?

— Ожидать какой-то «перезагрузки» в отношениях США и России не приходится. Эта встреча в какой-то мере вынужденная, потому что Россия остается для США соперником и страной, с которой трудно разговаривать, но все равно нужно встречаться и говорить с ней. Результатов же больших ожидать не приходится. Однако, переговоры будут серьезными, уже сейчас мы знаем, что обсуждения будут идти весь день, поэтому мы можем сказать, что обмен мнениями будут по очень большому кругу вопросов. Однако я не жду каких-либо прорывов.

Женева символическое место. Горбачев в свое время тоже впервые встретился с Рейганом тоже в Женеве. Правда, эта встреча тогда не привела к каким-либо результатам, но после этого пошла быстрая разрядка уже на встрече в Рейкьявике. Сейчас они идут обратным путем, сначала была встреча глав внешних ведомств США и России в Рейкьявике, а сейчас уже главы увидятся в Женеве. Так или иначе, я думаю, что основная задача сторон – это друг друга услышать. Считаю, после этой встречи обвинения в адрес друг друга в какой-то степени отойдут на второй план и отношения станут более ровными. Наверняка, основные пожелания будут с американской стороны, и это чувствуется, так как ее сейчас в первую очередь волнуют вопросы безопасности. Несмотря на важность украинской темы, для американцев вопросы кибербезопасности идут впереди всего.

Со своей стороны, Америка пойдет на уступки по «Северному потоку-2». Поскольку она понимает, что проект будет достроен, хочет она того или нет, ну а с другой стороны, для Берлина значимость этого проекта слишком велика. Портить отношения с Германией США тоже не хотели бы.

Байден также даст понять Путину, что дальнейшие враждебные действия против США будут встречены в других тонах. Иных резких заявлений и вопросов не будет. Внутриполитическая ситуация в России не будет поднята. Поэтому данная встреча – это о геополитической безопасности.

— Ожидаете ли вы обострение по итогам данной встречи?

— Можно сказать, что Байден настроен достаточно миролюбиво. США не видят Россию в упор, потому что для них основная угроза сейчас исходит из Китая. Отвлекаться на ситуацию вокруг России стратегически неэффективно и не нужно Вашингтону, поэтому никакого обострения ожидать не приходится. Сама Москва тоже на обострение не готова, Путин сейчас желает вернуться в мировую политику и стать рукопожатным лидером, и в этом отношении он получил то, чего хотел. Напряженность вокруг Украины была нацелена на прямой разговор с Байденом, в этом плане цель достигнута. Причем эта встреча не в Вашингтоне, ни на каком-то саммите, а полноценная встреча лидеров двух государств. Поэтому разрушить это все и разругаться с Байденом Путин не планирует.

— Почему США не вводят санкции против «Северного потока-2»? Разве реализация этого проекта не сделает Россию более влиятельным игроком, а Европу более независимой от США?

— США не дожали проект «Северный поток-2». Они так и не ввели убийственных санкций. Собственно, я это ожидал, потому что демократы, в отличие от республиканцев, проводят достаточно мягкую политику. Скажем так, в США нет четкой установки зажимать и добивать Россию. Ей это не нужно, есть вопросы в том, чтобы Россия ушла из Украины, перестала вмешиваться в дела американцев.

Для Байдена важно установить безопасный миропорядок, поэтому тема Украины не настолько ему интересна, насколько она была интересна для Трампа. Трамп явно был связан с Путиным и с энергетическими кампаниями. Для него было принципиально торпедировать «Северный поток-2» и навязать Европе американский газ, или же сделать американский сжиженный газ конкурентным на этом рынке.

Байдену же, наоборот, важно быть «своим» в Европе, и поэтому он не будет портить отношения с ней ради энергетических лоббистов. По этой причине геополитически газовая труба России для Байдена никакого вреда и опасности не представляет. Опыт Байдена и его сыночка на Украине был очень сомнителен, и поэтому он побаивается украинской темы, и не хочет ее поднимать.