«Власти» Крыма запретили поднимать крымскотатарский флаг вместе с флагом РФ и республики Крым на линейках в школах полуострова.

Кроме того, запрещено проводить мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В преддверии памятных дат в школах будет работать специальная комиссия, поскольку планирование таких мероприятий будет рассматриваться как «подготовка провокаций» (правозащитная организация «КрымSOS»)

Хоть и письменного распоряжения о запрете флага не было, в школы приходили и предупреждали «из администрации», то есть от «главы» Крыма Аксенова. (АЗфронт)