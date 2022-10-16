Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Российские войска могут попытаться повторить наступление на Киев, но для его организации им понадобится 2-3 месяца, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Согласны ли Вы с таким прогнозом?

— По срокам, да, вполне. Напомню, что в 24 февраля с территории Беларуси в Украину вторглось практически 40 БТГр российской армии. Это был наиболее профессиональный, оснащённый, полностью укомплектованный ресурс ВС РФ, считавшийся элитой. И этой элиты хватило на северном плацдарме всего на месяц. В конце марта они бежали, понимая, что не смогут удержать захваченные территории под давлением ВСУ. Таким образом, чтобы повторить вторжение на северный плацдарм, им необходимо накопить потенциал значительно больший, нежели в феврале. Это не 40 БТГр, а 60 и более. То есть, около 48-50 тыс. личного состава. А такое количество перебросить в Беларусь с техникой и всем сопутствующим МТО возможно именно в пределах 2-3 месяцев. В остальном же, я сейчас не вижу подготовки Россией полноценного плацдарма для повторного вторжения в Киевском направлении.

— В целом, очень много разной информации по Беларуси. Какую роль, на Ваш взгляд, согласится играть в конечном итоге эта страна в российских планах на Украину?

— Роль её пока исключительно как площадки для размещения средств, которыми можно обстреливать территорию Украины. В настоящее время именно с территории Беларуси запускаются БПЛА-камикадзе Shahed-136. В остальном же Беларусь используется сейчас как сдерживающий ВСУ элемент. Имитируя угрозу вторжения, Минск вынуждает держать ВСУ у северной границы подразделения, которые могли быть использованы на других направлениях в рамках контрнаступления. Думаю, такую роль она будет выполнять и в дальнейшем, но не больше.

— В СМИ прошла информация о том, что украинская армия начала новое наступление для освобождения Херсонской области. Указывается, что цель атак – населённые пункты Дудчаны и Мыловое.тКак Вы прокомментируете эту информацию и есть ли вероятность освобождения Херсона в ближайший месяц?

— На данный момент Генштаб ВСУ никаких официальных сообщений относительно контрнаступления не делали. А что же до населённого пункта Дудчаны, то он был освобождён 2 октября. Скажу так. Контрнаступление в Херсонской области проходит с конца весны-начала лета. Этот процесс поэтапный. Пошаговый. И одним из последующих этапов — это освобождение Береслава. Процесс этот начнётся тогда, когда будут созданы соответствующие условия, формированием которых сейчас и заняты ВСУ.

— Россия заказала у Ирана БПЛА-камикадзе «Араш-2». Об этом сообщают иранские телеграм-каналы. Насколько эти и ранее уже задействованные иранские БПЛА в состоянии изменить ход российско-украинского противостояния?

— Ни на сколько. Данный тип вооружений может создавать дополнительное огневое давление на позиции ВСУ, но как мы видим, россияне их используют больше для террора гражданского населения. В зоне боевых действий эти дроны не так часто используются, как в тыловой части Украины, и большая часть из них уничтожается ПВО.

— С интересным заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте. По его информации, в начале войны у России было 900 ракет для «Искандеров», а осталось 124 ракеты. Также в арсенале России было 500 ракет типа «Калибр» морского базирования и 444 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Осталось 272 и 213, соответственно. Вы согласны с такими данными и как сокращение числа таких ракет может повлиять на ход войны?

— Министру обороны такая информация виднее, чем мне. Но факт, что запасы российского ракетного вооружения уменьшаются. Даже последний ракетный обстрел Украины, 10 октября, это ярко показал. Разнообразие задействованных средств говорит об отсутствии унификации. Информация о подготовке этого удара стала появляться ещё в сентябре, когда фиксировался своз ракет на аэродромы ВКС РФ. И в итоге мы увидели удар из 83 ракет разношёрстной номенклатуры из ракет Х-101, Х-22, КР Калибр, П-800 «Оникс», ОТРК Искандер и прочими. Мягко говоря, не впечатляющий показатель для уровня полномасштабной войны.

— За последнее время увеличились поставки оружия в Украину от ее союзников. Что из уже полученного и ожидаемого в ближайшее время является наиболее важным в плане перелома в российско-украинской войне?

— Важную роль продолжает играть артиллерия, как ствольная, так и реактивная. Именно ей отводится основная роль в формировании условий для успешных контрнаступлений, а также сопровождения. Поставки ББМ важны для осуществления штурмовых действий при контрнаступлении. В перспективе всё же ожидаем поставки ракет оперативно-тактического уровня, такие как ATACMS. В вопросах защитных средств для нас важны компоненты ПВО и их передача Украине уже начата.