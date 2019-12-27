Александр Емельяненко принял вызов Кадырова

Скандальный боец ММА Александр Емельяненко ответил на недавний вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Незадолго до этого Кадыров предложил известному спортсмену провести поединок, но не уточнил, по правилам какого вида спорта — бокса или смешанных единоборств.

«Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня… Да, я готов с тобой боксировать. Готовь перчатки — время и число я предоставляю тебе на выбор. Когда?» — заявил Емельяненко на опубликованном в Instagram видео.

Что интересно, на днях Александр достиг предварительной договоренности о супербое с известным российским бойцом Магомедом Исмаиловым.

Напомним, что предыдущий бой Емельяненко также провёл по правилам бокса, досрочно победив стронгмена Михаила Кокляева.(Газета.Ru)