Суд в Албании принял решение отклонить запрос об экстрадиции в Россию фотографа и блогера Светланы Тимофеевой (Лана Сатор), арестованной по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Сама Тимофеева не делала никаких заявлений во время заседания, а ее защитник приветствовал решение суда. «Это было правильное решение, основанное на законе. Если эту гражданку экстрадируют в Россию, ее будут преследовать, ее жизнь будет в опасности, поскольку известна ее позиция в отношении режима Путина», – заявил адвокат Тимофеевой.

В Албании фотограф подозревается в шпионаже, а в России она заочно арестована за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. В марте Тимофеева попросила в Албании политического убежища – она заявила, что опасается преследования в случае возвращения в Россию. (svoboda.org)