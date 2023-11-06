Власти Италии и Албании подписали соглашение об управлении миграционными потоками, согласно которому на албанской территории создадут центры по работе с нелегалами. Об этом на пресс-конференции объявила премьер Италии Джорджа Мелони после встречи с албанским коллегой Эди Рамой.

«Массовая нелегальная иммиграция — это явление, с которым страны-члены ЕС не могут справиться в одиночку, и сотрудничество между государствами ЕС и, на данный момент, государствами, не входящими в ЕС, может стать решающим», — объявила она. Трансляцию вела пресс-служба итальянского правительства.

С Албанией Италия подписала «очень важный меморандум о взаимопонимании в области управления миграционными потоками», продолжила Мелони. По ее словам, под юрисдикцией Италии на территории Албании «будут созданы центры по работе с нелегальными мигрантами», которые на начальном этапе смогут принять до 3 тыс. человек».

«Когда кто-то въезжает в Италию, то попадает в Европу. Мы не можем решить всю проблему, но можем протянуть руку помощи», — сказал в свою очередь албанский премьер.