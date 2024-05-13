Индия подпишет с Ираном Соглашение о 10-тилетнем управлении иранским портом «Чабахар» в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», сообщает индийская газета «The Economic Times».

«Это первый случай, когда Индия может взять на себя управление зарубежным портом. Решение рассматривается как значительный геополитический шаг в сторону развития сотрудничества с Ираном, который будет иметь серьезные региональные последствия», — пишет издание.

В «The Economic Times» уверены, что порт Чабахар будет связан с МТК «Север — Юг», который соединит Индию с Россией через Азербайджан и Иран.

Этот торговый путь рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог Ирана-Азербайджана и РФ.

Порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана.

Ранее Индия говорила о намерении инвестировать в развитие этого иранского порта около 500 миллионов долларов США и создать в нем отдельный терминал.

Отметим, что МТК «Север-Юг» развивается с 2000 года, его участниками являются 14 стран мира.