Активность сделок с квартирами упала двукратно

По итогам девяти месяцев этого года официальная статистика констатирует рост в сегменте вводимой в эксплуатацию жилой недвижимости. Как видно, показатели пошли вверх, поскольку еще в январе – июле наблюдалось их двукратное понижение по сравнению с прошлогодними.

Следуя отчетности Государственного комитета по статистике, в январе – сентябре этого года по стране в эксплуатацию сданы жилые дома общей площадью 4 млн 484 тыс. квадратных метров, что на 21,1% больше, чем за сопоставимый период прошлого года. Сообщается, что значительная часть принятой в эксплуатацию жилой площади приходится на долю многоквартирных зданий, отстроенных в предыдущие годы в нарушение строительных норм и правил. При этом в марте прошлого года начался процесс устранения недостатков и государственный прием таких домов. О том, какая именно часть сданного в эксплуатацию жилищного фонда приходится на такие здания, пока неизвестно.

По данным гендиректора консалтинговой компании MBA Ltd Нусрета Ибрагимова, ростом показателей сдаваемого жилья эта сфера обязана прошлогоднему указу главы государства об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию многоквартирных зданий, которые по тем или иным причинам не прошли процедуру государственного приема.

«В прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал соответствующий указ о государственном приеме многоквартирных жилых домов, — сказал Ибрагимов #. — В результате этого только в минувшем году порядка 9 млн кв метров жилья было принято госорганами в эксплуатацию. В этом году упомянутый процесс по инерции продолжается. Т.е., статистика сдаваемого фонда жилья включает в себя дома, в большинстве своем отстроенные в предыдущие годы».

Специалист затруднился сказать, какая именно доля в статистике приходится на жилые здания, отстроенные в прошлые годы, но принятые в отчетные месяцы этого года.

«Сложно ответить на этот вопрос, — заметил он. – При этом известно, что в предыдущие годы многие отстроенные дома по тем или иным причинам не проходили процесс государственного приема в соответствующих государственных органах. А с начала прошлого года после памятного указа главы государства стартовал процесс государственного приема таких домов. Особенно интенсивно он проходил во второй половине минувшего года. Сейчас эта тенденция продолжается, правда, не теми темпами».

Что же касается непосредственно строительства нового жилищного фонда, специалист отметил, что в среднем за год по стране строится до 3 – 3,5 млн кв. метров, включая многоквартирные и дворовые дома. «Но это не значит, что все эти метры проходят государственную регистрацию», — пояснил он.

В целом же процесс строительства жилья отстает от прошлогодних показателей. По данным Госкомстата, за январь-сентябрь в жилищное строительство вложено 942,4 млн манатов ($554 млн) инвестиций, что на 4,3% меньше, чем за отчетное время минувшего года. Об ухудшении этих показателей свидетельствуют также объемы производства цемента (-0,6%) и строительной арматуры (-23,3%).

Напомним, что в минувшем году было сдано в эксплуатацию 8 млн 747,3 тыс. кв. метров жилья, что почти в четыре раза превзошло показатель позапрошлого года. В месяцы карантинных ограничений этот процесс замедлился. Для сравнения, в январе-июле текущего года упомянутый показатель, а именно, количество сдаваемого жилья уменьшилось аж до 2 млн 780,5 тыс. кв. метров. В правительстве заявили, что спад обусловлен влиянием пандемии коронавируса и карантина.

По данным Ибрагимова, пандемия и военные действия сократили спрос на жилье в 2 – 2,5 раза: «Аренда держится, а купля-продажа заметно стихла. В основном работает ипотечное кредитование в сегменте квартир эконом-класса», — сказал он.