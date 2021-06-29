Активирована услуга «Рандеву для вакцинации от COVID-19» на июль.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Сообщается, что желающие вакцинироваться от COVID-19 в июле могут с 29 июня встать в очередь в электронном порядке. Для этого лица старше 18 лет должны воспользоваться электронной услугой «Рандеву для вакцинации от COVID-19».

«В настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, Vaxzevria, Спутник V и Pfizer. Желающие вакцинироваться в июле должны встать в очередь с конца текущего месяца.

С условиями использования электронной услуги «Рандеву для вакцинации от COVID-19″ можно ознакомиться, пройдясь по ссылке», — говорится в информации.