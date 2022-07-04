Британская армия стала жертвой хакерской атаки в соцсетях Twitter и YouTube.

Аккаунт армии в YouTube был переименован, а на страницу были загружены видео о криптовалютах. На странице армии Великобритании в Twitter появилась информация о невзаимозаменяемых токенах NFT. В настоящее время контроль над аккаунтами полностью восстановлен.

«Мы проведем всеобъемлющее расследование и извлечем уроки из этого инцидента», — заявили в министерстве обороны Великобритании. На Twitter армии подписано более 360 тысяч человек, на YouTube — 177 тысяч пользователей. (DW)