Российские военные в Украине расстреливали невооруженных гражданских лиц на улицах или в их собственных домах. Как минимум в одном случае женщина была многократно изнасилована после того, как солдаты убили ее мужа, говорится в расследовании правозащитной организации Amnesty International (AI), проведенном в окрестностях Киева. Его результаты опубликованы в четверг, 7 апреля.

«Шокирующие кадры из Бучи, по всей видимости, являются лишь вершиной айсберга жестокости и насилия», — заявила Янине Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek), эксперт по Европе и Центральной Азии немецкого отделения AI. По ее словам, собранные доказательства свидетельствуют о том, что речь идет о военных преступлениях. «Международное сообщество обязано сделать все, чтобы ответственные за них были наказаны, включая лиц, отдававших приказы на самом верху», — сказала Ульманнзик.

Сотрудники Amnesty International опросили более 20 человек в деревнях и городах, прилегающих к Киеву. Некоторые из них были свидетелями или испытали на себе ужасающее насилие, совершенное российскими военными, говорится в пресс-релизе организации. (DW)