Агитационная кампания в рамках муниципальных выборов завершена сегодня утром

Сегодня завершилась предвыборная агитационная кампания кандидатов, политических партий, блоков и полномочных представителей, проводившаяся в рамках муниципальных выборов.

Как сообщает Report, кампания завершилась 22 декабря в 08:00.

Отметим, что согласно законодательству, предвыборная агитационная кампания стартует за 23 дня и завершается за 24 часа до начала голосования.

Муниципальные выборы состоятся в Азербайджане 23 декабря. В 1606 муниципалитетов будут избраны 15 тысяч 156 членов. Напомним, что последние муниципальные выборы проводились в нашей стране 23 декабря 2014 года.