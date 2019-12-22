Агитационная кампания в рамках муниципальных выборов завершена сегодня утром

Сегодня завершилась предвыборная агитационная кампания кандидатов, политических партий, блоков и полномочных представителей, проводившаяся в рамках муниципальных выборов.

Как сообщает Report, кампания завершилась 22 декабря в 08:00.

Отметим, что согласно законодательству, предвыборная агитационная кампания стартует за 23 дня и завершается за 24 часа до начала голосования.

Муниципальные выборы состоятся в Азербайджане 23 декабря. В 1606 муниципалитетов будут избраны 15 тысяч 156 членов. Напомним, что последние муниципальные выборы проводились в нашей стране 23 декабря 2014 года.

| 2019-12-22T11:52:01+00:00 22 декабря 2019, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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