Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерено провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Бозума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН, передает Al Jazeera.

С таким заявлением выступил комиссар союза по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель Фаттах Мусса. Заявление было сделано через несколько часов после решения Совета мира и безопасности Африканского союза отложить запланированное на 12 августа заседание по обсуждению приостановки членства в организации, передает газета.ру.